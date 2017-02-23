Taksiciyi öldürüp, yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu'nu tabancayla öldürdükten sonra cesedini yakmaya çalışan 28 yaşındaki Veli E., tutuklandı.

Taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nun cesedi, önceki gün Hacımusa Köyü mevkisindeki ormanlık alanda dere kenarında bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede, Kıyılıoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kıyılıoğlu'na ait taksi de köy çıkışında terk edilmiş bulundu. Jandarma, köyde cinayetle ilgili yaptığı araştırma sırasında kaçmaya çalışan çiftçi Veli E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Kıyılıoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden Veli E., jandarmadaki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Veli E., nöbetçi mahkemece tutuklandı.