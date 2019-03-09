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Taksiciye ve polise zor anlar yaşattı

AYDIN'da, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kadın, bindiği taksinin şoförüne ve sürücünün yardım istediği polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Taksiden güçlükle indirilen kadın, ailesine teslim edildi. Akli...

Taksiciye ve polise zor anlar yaşattı
AYDIN'da, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kadın, bindiği taksinin şoförüne ve sürücünün yardım istediği polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Taksiden güçlükle indirilen kadın, ailesine teslim edildi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın, ailesinin verdiği bilgiye göre, bu sabah taksiye binerek yakınlarıyla birlikte Nazilli ilçesindeki bir hocaya gitti. Hocayı bulamayan gruptaki ismi öğrenilemeyen kadın, yalnız başına başka bir taksiye binerek il merkezine, Efeler ilçesine döndü. Taksi şoförüne ücretini ödemeyen kadın, araçtan inmedi. Kadın, taksiciye, Söke ilçesinin kırsal Bağarası Mahallesi'nde başka bir hoca bulunduğunu, onun yanına gitmek istediğini söyledi. Talebi kabul etmeyen şoför, kadına aracından inmesi gerektiğini söyledi. Ancak kadın araçtan inmedi. Zor durumda kalan taksici, polisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını taksiden güçlükle indirebildi. Polis merkezine götürülmek istenen kadın araca binmedi. Polis, kadını, olay yerine çağırdığı yakınlarına teslim etti. Kadının, elindeki kağıttan dua okuduğu görüldü. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

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