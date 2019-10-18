Taksicinin gasp oyununu, güvenlik kamerası bozdu

BURSA'da, taksi şoförünün gasbedildiği yalanını jandarma, 60 saatlik güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek ortaya çıkardı. Araç sahibinden borç aldığı 10 günlük geliri, geri vereceği gün gasp yalanını ortaya attığı belirlenen taksici, gözaltına alındı.Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki Çağlayan mesire alanında taksi şoförü S.B.'nin gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Ancak taksici, çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine özel ekip, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan alınan GPS kayıtlarındaki tarih ve saatten, taksinin geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Özel ekip, 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından, sürücü S.B.'nin gasp edildiğini iddia ettiği tarih ve saatte araçta yalnız olduğu belirlendi. Bunun üzerine özel ekip, taksi şoförü S.B. hakkında detaylı inceleme yaptı. S.B.'nin ekonomik sıkıntı yaşadığı, gasbedildiğini öne sürdüğü gün araç sahibinden borç olarak aldığı taksinin 10 günlük gelirini geri ödemesi gerektiği ancak parayla ev kirasını yatırdığı ortaya çıktı.Sorguya alınan taksi şoförü S.B. suçunu kabul etti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda S.B., 'suç uydurmak'tan gözaltına alındı.