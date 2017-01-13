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Taksi sürücüsüne, 'çocuk istismarı'ndan 6 yıl 8 ay hapis

KAYSERİ’de evden kaçan 17 yaşındaki N.Ö. adlı kıza, bindiği aracında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan taksi şoförü 29 yaşındaki Muhittin B., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl...

Taksi sürücüsüne, 'çocuk istismarı'ndan 6 yıl 8 ay hapis
KAYSERİ’de evden kaçan 17 yaşındaki N.Ö. adlı kıza, bindiği aracında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan taksi şoförü 29 yaşındaki Muhittin B., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 28 Ekim’de merkez Melikgazi İlçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhannedin Mezarlığı yakınında meydana geldi. Gece evden kaçan N.Ö.’yü taksisine alan Muhittin B., arka koltukta uyuyakalan kızı, aracı durdurduktan sonra öpmeye başladı. Uyanan ve Muhuttin B.'nin elinden kurtulan N.Ö., polise gitti. Şikayet sonrası yakalanan taksi sürücüsü Muhittin B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu taksi sürücüsü Muhittin B., mağdur N.Ö. ile avukatları katıldı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen taksi sürücüsü, yaptığı savunmada, "Gece çalışırken, N.Ö. el kaldırdı. Müşteri olduğunu düşünerek taksiye aldım. Bana evden kaçtığını söyledi. Evine ya da karakola götürmek istedim. Saçının teline dahi dokunmadım. Karakolda ifademi baskı altında aldılar" dedi.
N.Ö. ise ifadesinde evden kaçtığını belirterek, "Taksiye bindim. Taksi sürücüsü beni evine götürme teklifinde bulundu. Bunu kabul etmedim ve bir süre taksiyle gezdik. Aracın arka koltuğunda uyuya kalmışım. Bir süre sonra üzerimde ağırlık hissederek uyandım. Beni öpmeye kalktı" diye konuştu.
Dinlenen 2 tanık da taksi sürücüsün ahlaklı ve sevilen bir kişi olduğunu, cinsel saldırı yaptığına inanmadıkları belirtti.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda bekar taksi sürücüsü Muhittin B.'yi 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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