Taksi şoförü tabanca ile öldürüldü (2)

CESEDİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde taksi şoförü 53 yaşındaki Sezai Kıyılıoğlu'nu öldüren çiftçi 28 yaşındaki Veli E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Sezai Kıyılıoğlu, dün akşam taksisi ile Veli E.'yi de yanına alarak ormanlık alana gitti. İddiaya göre Sezai Kıyılıoğlu ile Veli E. arasında tartışma çıktı. Veli E., tartışma sırasında tabanca ile Sezai Kıyılıoğlu'nun başına bir el ateş etti. Veli E., cesedi dere kenarına sürükleyerek yakmak istedi. Ancak amacına ulaşamadı. Sezai Kıyılıoğlu'nun taksisi ile kaçan Veli E., cesedin bugün bulunması ardından köye gelen jandarmadan kaçarken yakalandı. Veli E., ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini, ayrıca Kıyılıoğlu'nun eşine tacizde bulunduğunu da iddia etti. Soruşturma sürdürülüyor.



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