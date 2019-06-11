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Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, diyaliz hastalarını taşıyan taksi, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Uşak-İzmir karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana...

Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, diyaliz hastalarını taşıyan taksi, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Uşak-İzmir karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Uşak yönüne giden diyaliz hastaların içerisinde bulunduğu Osman Ünal (58) yönetimindeki 43 TD 501 plakalı taksi, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki 35 GD 345 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, taksi şoförü Osman Ünal ile diyaliz hastaları Ali Yıldırım (41), Hatice Özkan (73), Kadir Karaköse (58), Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) ile diğer araç sürücüsü Dağıstan Gölcek yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mahmut Karakoyun ile Havva Kart, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu, kazaya bağlı olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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