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Takla atarak tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarkaya uçtu, karı-koca yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Muradiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan Mutlukan (45) yönetimindeki 35...

Takla atarak tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarkaya uçtu, karı-koca yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Muradiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan Mutlukan (45) yönetimindeki 35 HC 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Hakan Mutlukan ile eşi Zeynep Mutlukan (44) yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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