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Takla atarak duvara çarpan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından...

Takla atarak duvara çarpan otomobilde can pazarı: 4 yaralı
BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, Bursa-İnegöl Karayolu Babasultan Kavşağı’nda meydana geldi. 36 yaşındaki Ubeyt Kaya yönetimindeki FFB KK 515 Almanya plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçti. Takla atarak sürüklenen otomobil NATO boru hattı istasyon binasının duvarına çarparak durabildi.
Ters dönen otomobilde, sürücü Ubeyt Kaya ile 65 yaşındaki Ferice Kaya, 72 yaşındaki Abdullah Kaya ile 60 yaşındaki Nurettin Kara araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ve sağlık ekipleri 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkarılabildi.
Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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