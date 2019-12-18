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Takla atan tankerin sürücüsü yaralandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak takla atan tankerin sürücüsü Salih Kuşku yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Sazlıdere köyünde meydana geldi. Salih Kuşku yönetimindeki 22 RG 680 plakalı motorin yüklü...
GÜVENLİK 18.12.2019, 14:05
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak takla atan tankerin sürücüsü Salih Kuşku yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Sazlıdere köyünde meydana geldi. Salih Kuşku yönetimindeki 22 RG 680 plakalı motorin yüklü tanker, Sazlıdere köyü girişinde freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kuşku, gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ters dönen tanker, içerisindeki yakıt boşaldıktan sonra vinçle kaldırılarak, otoparka çekildi.
Kaza, ilçeye bağlı Sazlıdere köyünde meydana geldi. Salih Kuşku yönetimindeki 22 RG 680 plakalı motorin yüklü tanker, Sazlıdere köyü girişinde freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Kuşku, gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ters dönen tanker, içerisindeki yakıt boşaldıktan sonra vinçle kaldırılarak, otoparka çekildi.
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