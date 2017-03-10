Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Göktepe Altı mevkisinde meydana geldi. Alaplı yönüne giden 22 yaşındaki Muhammet Ketenek yönetimindeki 67 EP 988 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkarak yan duran otomobilde sürücü Ketenek, yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ketenek, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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