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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen araçta yaralanan sürücü Kadir Özer, hastanede tedavi...

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen araçta yaralanan sürücü Kadir Özer, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza gece saatlerinde, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Özer yönetimindeki 41 HC 533 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Otomobil ters dönerken, kazayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralanan Kadir Özer yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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