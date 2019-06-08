Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Karakaya yaralandı. Kaza, öğleden sonra, İzmit D-100 yolu Alikahya yan yol bağlantısında meydana geldi. Ankara...

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ahmet Karakaya yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İzmit D-100 yolu Alikahya yan yol bağlantısında meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Karakaya'nın kullandığı 34 UA 8860 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan sürücüyü yaralı kurtardı. Karakaya, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328