Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Ahmet Bayram, yaşamını yitirdi.
Kaza, Sivas yolu Güneşli mevkiinin 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Bayram yönetimindeki ER 723 VJ yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, takla atıp yolun karşı yönüne geçti ve şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilin sürücüsü Ahmet Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Ahmet Bayram, yaşamını yitirdi.