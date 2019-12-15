Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü T.Ö.(49) hafif yaralandı. Yapılan ölçümde T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, dün gece Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana...
GÜVENLİK 15.12.2019, 10:26
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü T.Ö.(49) hafif yaralandı. Yapılan ölçümde T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, dün gece Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki arsaya devrilip ters duran otomobilin sürücüsü T.Ö. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan T.Ö.'ye ambulansta tedavide bulundu. Polis ekibi, T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğunu belirledi. T.Ö.nün 6 ay ehliyetine el konulurken, 1002 TL de para cezası kesildi.
Kaza, dün gece Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki arsaya devrilip ters duran otomobilin sürücüsü T.Ö. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan T.Ö.'ye ambulansta tedavide bulundu. Polis ekibi, T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğunu belirledi. T.Ö.nün 6 ay ehliyetine el konulurken, 1002 TL de para cezası kesildi.
13°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Atletico Madrid
|17
|29
|5. Real Sociedad
|17
|28
|6. Getafe
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9