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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Bugün öğlen saatlerinde, Maden ilçesinden Kumyazı köyüne gidenlerin içinde bulunduğu 03 HS 003 plakalı...

Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Bugün öğlen saatlerinde, Maden ilçesinden Kumyazı köyüne gidenlerin içinde bulunduğu 03 HS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada, araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Kovancılar Belediyesi'ne ait arama-kurtarma ekibi kaza yerine geldi. Ekipler, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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