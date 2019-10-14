Son Dakika
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Ezine'ye bağlı Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in...
GÜVENLİK 14.10.2019, 17:10
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ezine'ye bağlı Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye giden Seyfi Elmas yönetimindeki 41 ACT 853 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Seyfi Elmas ile otomobildeki Sadettin Elmas ve Fatma Elmas yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Seyfi Elmas ile Fatma Elmas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ezine'ye bağlı Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye giden Seyfi Elmas yönetimindeki 41 ACT 853 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Seyfi Elmas ile otomobildeki Sadettin Elmas ve Fatma Elmas yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Seyfi Elmas ile Fatma Elmas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2