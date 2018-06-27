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Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Şarkikaraağaç-...

Takla atan otomobil ters döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Şarkikaraağaç- Isparta yolunun Göksöğüt mevkisinde meydana geldi. Nazım Mayalı (63) yönetimindeki 07 HP 432 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, otomobildeki Ümmü Mayalı (61), Fatma Çolak (62), Hülya Çolak (37), Osman Çolak (36), Celal Yılmaz (7) ve Ayşe Çolak (6) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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