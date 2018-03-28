Takla atan otomobil gübre yığınına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak gübre yığınının içerisine düştü. Kazada otomobilde bulunan nakliyeci Ertan Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, D-100 Karayolu Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek yönüne giden 20 FA 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. İçerisinde Ertan Yılmaz, İbrahim U. Ahmet T. ve Tuncay D.'nin bulunduğu otomobil takla atarak, gübre yığınının içerisine düştü. Otomobilden çıkan 2 kişi, polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar İbrahim U., Ahmet T. ve Tuncay D.'ye polis 'Araçta başka birisi var mıydı?' diye sordu. Ertan Yılmaz'ın kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri gübre yığınının içinde demir çubuklar yardımıyla Yılmaz'ı aramaya başladı. Otomobilin altında elinin görülmesi üzerine gübre yığınından çıkarılan Ertan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hendek'te nakliyecilik yapan Ertan Yılmaz'ın cesedi morga kaldırıldı. Yaralanan 3 kişi ise tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsünün kim olduğu konusunda çelişkili bilgiler verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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