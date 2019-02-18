Takla atan araç çukura düştü

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), () - ADANA'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen aracın sürücüsü Muharrem Yıldırım ve eşi Gülsen Yıldırım hafif yaralandı. Aracın takla atarak çukura düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım, yönetimindeki 01 D 6868 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yıldırım çifti, tedaviye alınırken aracın takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç takla atarak refüjdeki çukura düştüğü görülüyor.



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