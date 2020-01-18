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Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü
GÜVENLİK 18.01.2020, 17:01
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu. Traktör çaya düşerken, Yılmaz yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Yılmaz, yönetimindeki plakasız traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenvanı Köprüsü'nden geçmeye çalışırken, halatlardan biri koptu. Traktör Dalaman Çayı'na düşerken, Yılmaz atlayıp, kurtulmaya çalıştı. Yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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