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Tahliye edilen FETÖ sanığı hakkında yeniden yakalama kararı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sözde 'kaymakamlardan sorumlu imamı' olduğu gerekçesiyle yargılanan ve geçen günlerde tahliye edilen TÜBİTAK eski personeli Mesut Yılmazer hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ/PDY...

Tahliye edilen FETÖ sanığı hakkında yeniden yakalama kararı
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sözde 'kaymakamlardan sorumlu imamı' olduğu gerekçesiyle yargılanan ve geçen günlerde tahliye edilen TÜBİTAK eski personeli Mesut Yılmazer hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ/PDY sanığı Mesut Yılmazer, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davada, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mesut Yılmazer'in, FETÖ şüphelisi eski polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi olduğu iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, tahliyeye yapılan itiraz üzerine, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Mesut Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi. Mesut Yılmazer'in, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 'ByLock' kullanıcısı ve örgütün sözde 'Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlu imamı' olduğu iddia edildi.

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