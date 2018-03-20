Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

TAEK: Ankara'da ele geçirilen madde organik tabanlı, nükleer özelliği yok

ANKARA’da ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerindeki kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) açıklama yaptı. TAEK’in açıklamasında, "Ankara'da ele geçirilen ve nükleer içerikli olduğu açıklanan...

TAEK: Ankara'da ele geçirilen madde organik tabanlı, nükleer özelliği yok
ANKARA’da ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerindeki kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) açıklama yaptı. TAEK’in açıklamasında, "Ankara'da ele geçirilen ve nükleer içerikli olduğu açıklanan madde, organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır" denildi. Ele geçirilen maddenin poly( sodium 4-styrenesulfonate) olduğu açıklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün dün düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları belirtildi.
TAEK İNCELEDİ
Operasyonun ardından TAEK uzmanları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek özel cihazlarla, bulunan maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı. İncelemenin ardından açıklama yapan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu şu bilgileri verdi:
"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları ele geçen maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.
Duruma ilişkin olarak ilgili emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314