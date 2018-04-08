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Tadilatta olan fabrikada yangın çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, tadilatta olan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Başiskele Sepetlipınar Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir seramik...

Tadilatta olan fabrikada yangın çıktı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, tadilatta olan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Başiskele Sepetlipınar Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Tadilat nedeniyle üretimi durdurulan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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