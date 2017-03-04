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TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Sınırdaki mayınlar temizlenmesin

TÜRKİYE- Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Ağrı Dağı yolundan kaçak olarak ülkeye girdiklerini söyledi....

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Sınırdaki mayınlar temizlenmesin
TÜRKİYE- Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Ağrı Dağı yolundan kaçak olarak ülkeye girdiklerini söyledi. Mültecilerin, insan kaçakçıları tarafından sömürüldüğünü anlatan Serdar Ünsal, "Devlet Üretme Çiftliği, Ağrı Dağı etekleri İran, Nahçıvan, Ermenistan'a sınırı olan büyük bir alanda bir yıldan beri mayın temizleme işi yapılıyor. Biz bu mayınların temizlenmemesini istedik. Çünkü bu mayınlar temizlenirse sınır yol geçen hanına dönecek" dedi.
Iğdır'da 1 hafta içerisinde yurda kaçak yollarla giren 300'e yakın Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelen sığınmacı yakalandı. İran'dan insan kaçakçıları tarafından kişi başı 1000- 2000 dolar alınarak yasal olmayan yollarla sınırı geçirilen sığınmacılar, Iğdır'ın kırsalında ortalıkta bırakılıyor. Bir bölümü yeni anlaşma yaparak ortalama 800- 1000 dolar daha vererek İstanbul'a doğru yeni bir maceraya giriyor. Yakalanlar ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor. Jandarma tarafından yakalanan sığınmacılar, şunları anlattı:
"Türkiye, ardından Avrupa ülkelerine gitmek için İranlı kaçakçılarla anlaştık. Kaçak yollardan Ağrı Dağı eteklerinden sonra Karasu Mevkii'nden giriş yaparak Türkiye'ye geçtik. Aralık İlçesi yakınlarından Iğdır'a geldik. İran'dan getirenler yarı yolda bizleri bıraktı kaçtı. Ortalıkta kaldık." 
TADDEF Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin, Ağrı Dağı yolundan kaçak olarak ülkeye girdiklerini bildirdi. Kaçak göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından sömürüldüğünü anlatan Serdar Ünsal, şunları söyledi:
"Devlet Üretme çiftliği, Ağrı Dağı etekleri İran, Nahçıvan, Ermenistan'a sınırı olan büyük bir alanda bir yıldan beri mayın temizleme işi yapılıyor. Sınırdaki mayınların temizlenmesiyle birlikte İran üzerinden Türkiye'ye kaçak geçişler başladı. Mayın temizleme işi olmadan önce 1 yıl öncesine kadar mülteci geçiş sayısı yok denecek kadar azdı. Mülteciler Doğubayazıt tarafını kullanıyorlardı. Iğdır tarafını kullanmıyorlardı. Mayın temizleme işi başladıktan sonra Iğdır tarafını kullanmaya başladılar. Bunun için Mayın temizleme işi durdurulmalı, gerekli tedbirler alınmalı ve sınır yol geçen hanına dönmemelidir. TADDEF olarak biz bu mayının temizlenmemesini ve işlemin durdurulmasını istedik. Çünkü bu mayınlar temizlenirse sınır yol geçen hanına dönecek.Tahminen mayından temizlenen sahadan hem kaçaklar, hem de teröristler Türkiye'ye giriyor."

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