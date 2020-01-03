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Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin...
GÜVENLİK 03.01.2020, 15:41
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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