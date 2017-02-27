Tacizle suçlanan öğretmene 75 yıl hapis cezası istendi

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki engelli okulunda 20- 24 yaşlarındaki 3 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Ş.G. hakkında 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zeka yaşları 5-10 arasındaki zihinsel engelli öğrencilerin yaşadıklarını anlattıkları kadın öğretmenin duyarlılığı sayesinde soruşturmanın başlatıldığı, Ş.G.'nin, mağdurları "Yaptıklarımı ailelerinize söylerseniz, bodrum kata götürüp farelere yediririm" sözleriyle tehdit ettiği öne sürüldü.

Bornova'da özel bir okulda derse giren 62 yaşındaki öğretmen Ş.G., iddiaya göre, okuldaki 20, 21 ve 24 yaşlarında 3 zihinsel engelli kız öğrencisine cinsel istismar ve saldırıda bulundu. Okuldaki bu olay, zeka yaşları 5-10 arasındaki zihinsel engelli öğrencilerin yaşadıklarını anlattıkları kadın öğretmen sayesinde soruşturma konusu oldu. Olayın öğrenilmesinin ardından okul idaresi durumu ailelere bildirdi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla da Ş.G. tutuklandı. Cinsel istismara uğradığı belirtilen üç engelli kız öğrenci, psikolojik destek almaya başladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Öğretmen Ş.G. hakkında, soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. İddianameye göre; 14 yıldır okulda eğitim gören yüzde 70 engelli T.Ç., okul bahçesinde dolaşan kadın öğretmen H.U.'dan yardım istedi. T.Ç., öğretmenine "Çok korkuyorum, size anlatacaklarım var. Kimsenin olmadığı bir yere gidelim, kimse duymasın" dedi. Ardından da "Ş.G. öğretmen bize kötü şeyler yapıyor" diye söze başlayıp, yaşadıklarını anlattı. Ş.G'nin iki flash bellek taşıdığını, birinden erkeklere çiçek ve ağaç resimleri gösterdiğini, kızlara ise çıplak kadın fotoğrafları ve filmler izlettirdiğini öne süren mağdur kız öğrenci, "Bize 'Yaptıklarımı ailelerinize söylerseniz, bodrum kata götürüp farelere yediririm' diyor" dedi.

Yüzde 50 engelli B.K. da benzer bir ifade verdi, yüzde 90 engelli olan E.Y.'nin ise kendini ifade edemediği için yaşadıklarını tam olarak anlatamadı. Masasındaki 2 flash belleğe el konulan öğretmen Ş.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Ş.G.'nin "Hiçbir öğrenciye cinsel istismarda bulunmadığım gibi temasım da olmadı. Flash bellek içinde ders notları var. Daha önce sildiğim cinsel içerikli videolar da olabilir" dediği öğrenildi. Ş.G., hakkında 75 yıla kadar hapis cezası istendi. 3 Mart'ta başlayacak olan davada İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olma kararı aldı.