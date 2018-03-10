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Tacizle suçlanan müdüre 90 yıl hapis istemi

ADANA’da bir lisenin müdürü 47 yaşındaki İ. Ü. hakkında 17 yaşındaki 4 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sarıçam İlçesi'ndeki bir lisede müdür olarak çalışan İ.Ü.,...

Tacizle suçlanan müdüre 90 yıl hapis istemi
ADANA’da bir lisenin müdürü 47 yaşındaki İ. Ü. hakkında 17 yaşındaki 4 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sarıçam İlçesi'ndeki bir lisede müdür olarak çalışan İ.Ü., 9 Mart 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında okul binası ve gezilerde 4 öğrenciye taciz etti. Öğrencilerin durumu arkadaşlarına ve bazı öğretmenlere anlatması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Öğrenci velilerinin şikayeti üzerine polisler de, müdür İ.Ü.'yü gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan müdür İ.Ü. 17 Ocak'ta tutuklandı. 
DAVA AÇILDI
Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, İ.Ü. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı ve sarkıntılık' suçlamasıyla her bir öğrenciye yönelik eyleminden dolayı toplamda 90 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, çocukların uğradığı tacizlere yer verilerek İ.Ü.'nün cezalandırılması istendi. Tutuklu İ.Ü. ise suçlamaları reddetti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

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