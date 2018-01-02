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Tacizden yargılanan Ak Parti İlçe Başkanı istifa etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım...

Tacizden yargılanan Ak Parti İlçe Başkanı istifa etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısı sonrası istifa etti
23 Ağustos 2016 yılında tarihinden beri Ak Parti Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın Menekşe istifa etti. Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2016 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugüne kadar yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Menekşe'nin istifası öncesi düzenlenen Ak Parti ilçe başkanları tanıtım toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorusuna İl Başkanı Ahmet Ertürk, "Geçmişte yaşanan bir olay bu. Şu anda ilçe başkanlığı için engel değil" diye cevap vermişti.
TACİZDEN 93 GÜN CEZA ALMIŞTI
Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 19 Haziran 2008'de, H.Ö. adlı kadın balkona çıkan Aydın Menekşe'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. H.Ö. ile eşi L.Ö.'nün şikayeti üzerine Menekşe hakkında Germencik Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 16 Ekim 2008'de kararını açıklayan mahkeme, Menekşe'nin 93 gün hapsine hükmetti. Menekşe'nin hapis cezası para cezasına çevrilerek bin 860 lira ödemesine karar verildi.

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