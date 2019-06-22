Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre kendisini taciz eden Mahmut B.'yi (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.K., tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. M.K. ile...

Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre kendisini taciz eden Mahmut B.'yi (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.K., tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. M.K. ile Mahmut B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., iddiaya göre Mahmut B.’yi kalbinden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut B., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahmut B., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
M.K. ise polis merkezine giderek teslim olurken, amcasının oğlu B.K. da gözaltına alındı. M.K., Mahmut B.'yi kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. B.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K., tutuklanırken, B.K. ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328