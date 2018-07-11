Tacizci diye dövüldü, alacak-verecek kavgası çıktı

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiasıyla bir grup tarafından dövülen ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınan M.A., alacaklı olduğu kişilerle yaşanan tartışma sırasında toplumun taciz hassasiyeti kullanılarak komploya uğradığını öne sürdü.

Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde bulunan Bülent Angın Bulvarı'nda iddiaya göre, M.A. isimli şahıs kaldırımda cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı iddiasıyla bir grup tarafından dövüldü. M.A'nın darp edildiği görüntüler, aynı gruptan biri tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

MAĞDUR OLDUM

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan M.A. mağdur olduğunu belirterek, "Bir grup arkadaşımızla beraber alacağımız olan kişinin iş yerine gittik. Daha sonra çıkan tartışmada arkadaşlarıma saldırdılar. Yaralanan arkadaşlarım olay yerinden uzaklaşınca orada bir tek ben kaldım. Daha sonra çevredeki vatandaşların dikkatini çekmek ve saldırıyı kabul edilebilir kılmak için 'bu şahıs tacizci' diye bağırarak bana saldırdılar. Cinsel organıma ve yüzüme vurup küfür ettiler. Toplumda son günlerde yaygınlaşan çocuk tacizi hassasiyetini benim üzerimde suistimal ettiler. Olayla ilgili karakolda ifademi verdim. Söz edildiği gibi bir olay olsaydı şu anda tutuklu bulunurdum" dedi.



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