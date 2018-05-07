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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli...

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli kişinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.
Olay, geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından darp edildi. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S. 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Polis, M.S.S. ve bazı kişileri gözaltına aldı. M.S.S. tekrar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti.

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