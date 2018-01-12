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Tacikistanlı Kurbanov, çalıştığı çiftlikte intihar etti

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çalışma izni olmayan Tacikistan uyruklu Murodbek Kurbonov (28), çalıştığı hayvan çiftliğinde kendini iple asarak yaşamını yitirdi. Olay, İlçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana...

Tacikistanlı Kurbanov, çalıştığı çiftlikte intihar etti

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çalışma izni olmayan Tacikistan uyruklu Murodbek Kurbonov (28), çalıştığı hayvan çiftliğinde kendini iple asarak yaşamını yitirdi.
Olay, İlçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. Yasal yollardan Türkiye'ye giren, ancak çalışma izni olmayan Tacikistan uyruklu Murodbek Kurbonov, çalıştığı hayvan çiftliğindeki ahırda, iple kendini tavana astı. Aynı ülke vatandaşı olan çalışma arkadaşı Musulmonkul Musoev, bir süre sonra ahıra girdiğinde Kurbonov'u asılı halde buldu, diğer çalışanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kurbonov'un öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kurbonov'un cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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