Tablet, tamir edilirken patlayıp alev aldı

Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR(Konya), () - KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde birgisayar tamircisine bırakılan tablet bilgisayar tamir edildiği sırada bataryası patlayıp alev aldı. Alevler tamir eden usta tarafından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 3 Şubat günü Akşehir İlçesi Cevdet Köksal Caddesi'ndeki bilgisayar tamircisinde meydana geldi. İşyerinde çalışan Mustafa Karataş, müşterinin tamir için bıraktığı tableti tamir ettiği sırada tabletin bataryası patlayıp alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Karataş, tableti eliyle tezgahın üzerinden alıp yere attı. Ardından ayağıyla müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlarda alevlerin büyümesi ihtimaline karşı yangın tüpü getirdi. Ancak alevler kısa sürede söndü. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

BATARYA HAFİF ŞİŞMİŞ

Müşterinin tableti şarj sorunu olduğu için bıraktığını belirten Mustafa Karataş, ''Müşterimiz tabletini getirdiğinde şarjında sorun olduğu söyledi. Tableti tamir için işleme aldığım sırada bataryanın hafif şişmiş olduğunu gördüm. Bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Hafif ısı işlemi yaparken birden patlama oldu ve alev aldı. Büyük bir panik yaşadık" dedi.

'ŞARJDAYKEN KULLANMAYIN'

İşyeri sahibi İbrahim İngeç de, tabletlerin özellikle elektrik prizine takılı halde şarj olurken kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

''Tabletler şarj olurken kullanılmamalıdır. Çünkü bazı tabletlerin bataryalarında bir süre sonra şişme meydana geliyor. Bu iş sürekli olduğu zaman bu tür patlamalar siz elinizdeyken de olabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu tür olumsuzları yaşamamak için şarj olurken tableti kullanmayalım. Ayrıca merdiven altı diye tabir ettiğimiz, markası tam bilinmeyen tabletler tercih edilmemelidir.''



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