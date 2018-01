Tabancayla oynayan çocuk, ablasının ölümüne neden oldu

ADANA'da M.Y. (11), babasına ait ruhsatsız tabanca ile oynarken, silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği M.Y.'nin ablası Halise Y. (13), yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek çocuğu M.Y., annesinin dışarıda olduğu sırada, babasına ait ruhsatız tabancayı alarak oynamaya başladı. M.Y.'nin tetiğe dokunmasıyla ateş alan tabancadan çıkan kurşun, ablası Halise Y.'nin başına isabet etti. Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Halise Y., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Y. ise psikolog gözetiminde olay hakkında bilgisine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.