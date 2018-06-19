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Tabancayla oynarken çobanı vurup ölmesine neden oldu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, çobanlık yapan S.B.'nin (16) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu koyunları otlatan çoban Asım Bıyık (48) vurularak, yaşamını yitirdi.  Olay, Altunhisar ilçesi Hasandağı mevkisinde meydana geldi....

Tabancayla oynarken çobanı vurup ölmesine neden oldu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, çobanlık yapan S.B.'nin (16) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu koyunları otlatan çoban Asım Bıyık (48) vurularak, yaşamını yitirdi. 
Olay, Altunhisar ilçesi Hasandağı mevkisinde meydana geldi. Çobanlık yapan S.B., iddiaya göre, yanındaki ruhsatsız tabancayla oynarken, ateş alması sonucu koyunları otlatan çoban Asım Bıyık'ı vurdu. Bıyık, olay yerinde yaşamını yitirirken, S.B. ise kaçtı. S.B.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, çocuğu kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Asım Bıyık’ın cenazesi ise Altunhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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