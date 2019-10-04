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Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

HAYATINI KAYBETTİ Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere...

GÜVENLİK 04.10.2019, 01:23
Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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