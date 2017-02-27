Suudi turist uçakta öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - SUUDİ Arabistan'dan tatil için Antalya'ya gelen 63 yaşındaki Masouma Alıh Almakkı, uçakta kalp rahatsızlığından yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan'dan oğlu ve kızıyla tatil için havayoluyla Antalya'ya gelen Masouma Alıh Almakkı, dün saat 21.00 sıralarında uçakta rahatsızlandı. Uçaktaki müdahaleye rağmen Almakkı yaşamını yitirdi. Almakkı'nın cesedi Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan incelemede Almakkı'nın kalp kapakçığında sorun bulunduğu, bu yüzden yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Suudi turistin cenazesi işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek.

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