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Suudi turist banyoda ölü bulundu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'ya tatile gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulrahman Al Aziz Alowain (44), ailesiyle birlikte kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu. Suudi Arabistan'da kamu görevlisi olarak çalışan Abdulrahman Al Aziz  Alowain,...

Suudi turist banyoda ölü bulundu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'ya tatile gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulrahman Al Aziz Alowain (44), ailesiyle birlikte kaldığı dairenin banyosunda ölü bulundu.
Suudi Arabistan'da kamu görevlisi olarak çalışan Abdulrahman Al Aziz  Alowain, eşi Shatha Othman (34), 4 çocuklarıyla birlikte tatil yapmak için cumartesi günü Bursa'ya geldi. Yalova yolu 10'uncu kilometrede bir sitede ev kiralayan Abdulrahman Al Aziz  Alowain, bu sabah banyoya girdi. Abdulrahman Al Aziz Alowain uzun süre banyodan çıkmayında Shatha Othman şüphelenerek banyoya girdi ve eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Alowain yaşama döndürülemedi. 
Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine Abdulrahman Al Aziz Alowain'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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