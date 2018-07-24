Sütlüce'de korku dolu anlar; bina ediliyor (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/-İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi.
(FOTOĞRAF)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/-İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. (FOTOĞRAF)
24 Temmuz 2018 Salı 10:36
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/-İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de ilk belirlemelere göre dogalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi.
(FOTOĞRAF)
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