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Süt tankeri uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

BURDUR'da süt tankerinin sürücünün kontrolünden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 41 yaşındaki Yücel Aksu ile 52 yaşındaki Hüseyin Uludağ öldü. Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolu...

Süt tankeri uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
BURDUR'da süt tankerinin sürücünün kontrolünden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 41 yaşındaki Yücel Aksu ile 52 yaşındaki Hüseyin Uludağ öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolu Büğdüz Köyü rampasında meydana geldi. Yücel Aksu yönetimindeki 15 DB 003 plakalı süt tankeri, freninin boşalması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan tanker hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Tankerde bulunan Hüseyin Uludağ kaza yerinde öldü. Ağır yaralı sürücü Yücel Aksu ise, itfaiye ve AFAD tarafından kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aksu da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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