Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ercan Şanal (18) makineyle süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.Olay, saat 08.00 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Şanal, ahırdaki inekleri süt sağma makinesiyle sağmaya başladı. Ancak bu sırada elektrik akımını kapıldı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.