Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Süt kamyonu altında kalan bisikletli çocuk öldü
BURSA'da evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75’inci sokakta...
GÜVENLİK 02.09.2019, 23:47
BURSA'da evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75’inci sokakta bulunan evinin önünde bisikletiyle gezen Alperen Arap, bir anlık dikkatsizlik sonucu Enis D. (24) yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyonetin altında kaldı. Kazanın ardından kanlar içinde yerde yatan küçük Alperen’i gören sürücü Enis D. şok geçirirken, mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Arap, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Alperen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ççuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından sürücü Enis D., polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. 75’inci sokakta bulunan evinin önünde bisikletiyle gezen Alperen Arap, bir anlık dikkatsizlik sonucu Enis D. (24) yönetimindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyonetin altında kaldı. Kazanın ardından kanlar içinde yerde yatan küçük Alperen’i gören sürücü Enis D. şok geçirirken, mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Arap, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Alperen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ççuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından sürücü Enis D., polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0