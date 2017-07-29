Suşehri'nde yolda motor bölümü alev alan kamyonet yandı 

SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Suşehri İlçesinde yolda giderken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Olay bugün öğle saatlerinde Suşehri İlçesi'ne bağlı Aşağısarıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'dan satmak için Ordu'ya eşya götüren 51 yaşındaki Abdullah Güner yönetimindeki 28 NR 697 plakalı kamyonetin motor bölümü alev aldı. Kamyoneti hemen sağ çeken sürücü Abdullah Güner, alevleri söndürmek istedi ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, üzerindeki eşya yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
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