Suşehri'nde FETÖ'den 3 tutuklama

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

İlçede dün sabah yapılan operasyonda aralarında kanun hükmünde kararname ile görevden uzaklaştırılan öğretmen ve sağlıkçıların bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş., M.Ö. ve G.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken 1 kişi savcılık kararı ile 3 kişi ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.