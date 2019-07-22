Suşehri'nde 1 kişinin öldüğü olayda 'silah kazara ateş aldı' iddiası

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, dün av tüfeğiyle açılan ateşte Lütfü Güleç'in (58) yaşamını yitirmesi ve arkadaşı Adnan Kıraç'ın (41) yaralanması olayının kazara meydana geldiği iddia edildi. Olayın şüphelisi Sinan Y. (43) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Tatar köyü, Göllüce mezrasında meydana geldi. Sinan Y., piknik yapmaya gittiği yerde Lütfü Güleç ve Adnan Kıraç ile karşılaştı. Güleç ve Kıraç, Sinan Y.'nin yanındaki av tüfeğiyle birkaç el ateş etmek istedi. Sinan Y., tüfeği vermek istediği sırada, iddiaya göre yanlışlıkla dokunduğu tetiğin ateşlenmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar Lütfü Güleç ve Adnan Kıraç'a isabet etti. Güleç ve Kıraç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü Güleç, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adnan Kıraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Sinan Y. ifadesinde Güleç ve Kıraç ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, tüfeği vermek istediği sırada kazayla ateş aldığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Sinan Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otopsi işlemi tamamlanan Lütfü Güleç'in ise ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

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