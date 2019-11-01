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Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 28 kaçak göçmen, kurtarıldı. Enez sahili açıklarında, içinde Afganistan ve İran uyruklu olan,...
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:03
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 28 kaçak göçmen, kurtarıldı.
Enez sahili açıklarında, içinde Afganistan ve İran uyruklu olan, 4'ü çocuk, 5'i kadın 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçakların cep telefonuyla yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MEHMETÇİK 39 KAÇAĞI SUYA GİREREK KURTARMIŞTI
Öte yandan eylül ayında Enez'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen; ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmen, olumsuz hava şartlarına rağmen suya giren askerler tarafından kurtarılmıştı.
Enez sahili açıklarında, içinde Afganistan ve İran uyruklu olan, 4'ü çocuk, 5'i kadın 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçakların cep telefonuyla yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek, 28 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MEHMETÇİK 39 KAÇAĞI SUYA GİREREK KURTARMIŞTI
Öte yandan eylül ayında Enez'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen; ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmen, olumsuz hava şartlarına rağmen suya giren askerler tarafından kurtarılmıştı.
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