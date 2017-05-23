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Sürüdeki koyunları satan çoban tutuklandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, Çetin S.'ye ait sürüye bakan çoban Özen Horasan, 27 koyunu, kimseye haber vermeden anlaştığı 3 kişiye sattı. Koyunların eksik olduğunu anlayan Çetin S.'nin...

Sürüdeki koyunları satan çoban tutuklandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, Çetin S.'ye ait sürüye bakan çoban Özen Horasan, 27 koyunu, kimseye haber vermeden anlaştığı 3 kişiye sattı. Koyunların eksik olduğunu anlayan Çetin S.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Horasan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bandırma İlçesi'nde yaşanan ilginç küçükbaş hayvan hırsızlığı polisi hayretler içersinde bıraktı. 600 Evler Mahallesi'nde, Çetin S.'ye ait  240 koyundan oluşan iki sürüden birine bakan 50 yaşındaki Özer Horasan'ın, geçen hafta sürülerin tümünü kollamak için nöbetçi kaldı. Özer Horasan, gece, arkadaşına ait sürüde bulunan 27 koyunu Bursa'dan anlaştığı 3  kişiye 16 bin liraya satması sonucu meydana geldi. Sabah koyunların 27'sinin eksik olduğunu anlayan Çetin S. polise başvuruda bulundu. Yapılan araştırma sonucu çelişkili ifade veren Özen Horasan suçunu kabul etti, koyunları sattığı kişilerin adını polislere bildirdi.
Polis, Özer Horasan ile koyunları alan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özer Horasan tutuklanırken, diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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