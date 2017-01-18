Sürücüsünün yayaya çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil takla attı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde yola aniden çıkan kişiye çarpmamak için direksiyon kıran Okan Çatar, otomobilinin takla atması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolunda meydana geldi. Okan Çatar, yönetimindeki 19 HB 773 plakalı otomobille giderken, yola henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çıktı. Yayaya çarpmamak için direksiyon kıran Çatar yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çatar, olay yerine sevk edilen ambulasla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.