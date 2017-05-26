Sürücüsünün el frenini tam çekmediği minibüs bahçeye düştü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da sürücüsünün el frenini tam çekmediği minibüs, apartman bahçesine düştü. Kazada kimse yaralanmazken, minibüste hasar oluştu.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre Emniyet Caddesi'nde park ettiği 68 HZ 446 plakalı minibüsün el frenini tam çekmedi. Rampada kayan minibüs, yol üzerindeki bir apartmanın bahçesine düştü. Büyük bir gürültüyle minibüsün bahçeye düştüğünü görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada bahçeye düşen minibüs, olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Minibüste hasar oluşurken, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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