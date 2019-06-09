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Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştığı kamyonet, kavşakta otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yedi Eylül...

Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştığı kamyonet, kavşakta otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi eski Manisa yolundaki kavşakta meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine Halil Akagündüz yönetimindeki 45 ABL 963 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan Akagündüz’ün kullandığı kamyonet, Aykut Öksüz yönetimindeki 45 SV 234 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki Ayşegül Kalaycı Öksüz (29) ve Sibel Tosun (31) yaralandı. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Halil Akagündüz ile yanındaki ismi açıklanmayan kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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